Giant Skull è il nuovo studio di Stig Asmussen, Director di Star Wars Jedi: a cosa lavorano

"Non vogliamo provare a fare qualcosa con cui non ci sentiamo a nostro agio. Siamo focalizzati sul giocatore singolo. Detto questo, siamo agli inizi e siamo sempre alla ricerca di opportunità per coinvolgere i giocatori in modi diversi. Quindi, se c'è qualcosa che può migliorare l'esperienza e non rappresenta una sfida per la nostra capacità di esecuzione... siamo molto aperti al riguardo. Ma io faccio giochi per giocatore singolo. È questo che mi entusiasma e voglio continuare a farlo".

"Per noi sarebbe un po' folle cercare di realizzare qualcosa con cui non abbiamo esperienza o in cui non siamo veramente bravi", spiega Asmussen. "Ma sono anche grato di poter lavorare sui tipi di giochi che mi piacciono ".

Il team di Giant Skull

Stig Asmussen

Asmussen ha oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi in alcuni dei franchise molto famosi. Recentemente è stato il game director di Star Wars Jedi: Survivor e Star Wars Jedi: Fallen Order per Respawn Entertainment ed EA. In precedenza, è stato game director di God of War III e direttore artistico di God of War II presso Sony Santa Monica.

Giant Skull comprende anche:

CTO, Jon Carr, che in precedenza ha lavorato al fianco di Stig Asmussen come direttore tecnico di Star Wars Jedi: Survivor;

l'Art Director, Patrick Murphy, che vanta oltre 27 anni di esperienza, tra cui l'Art Director di Fortnite, Valorant, League of Legends e vari ruoli in God of War, dove Stig e lui hanno collaborato;

la Lead Producer, Lauren McLemore, che è stata Lead Producer di Fortnite;

il Design Director, Jeff Magers, che si ricongiunge a Stig in Giant Skull, avendo precedentemente supervisionato il design di Star Wars Jedi: Survivor e Star Wars Jedi: Fallen Order;

il direttore dell'animazione, Brian Campbell, che è stato membro fondatore del team di Fortnite e direttore dell'animazione presso Epic Games;

COO/CFO, Anthony Scott, che vanta oltre 16 anni di esperienza nella gestione di team, tra cui il ruolo di direttore delle operazioni presso Rocksteady Studios per la serie Arkham, prima di guidare Unbroken Studios.

"La cultura dello studio Giant Skull è fondata sulla creatività e sulla curiosità", ha dichiarato Stig Asmussen, CEO di Giant Skull. "Abbiamo messo insieme un team di talento rinomato per la narrazione coinvolgente, i combattimenti eroici e le traversate esaltanti, e il nostro obiettivo è quello di creare un universo ricco in cui i giocatori vorranno perdersi per gli anni a venire."

"I nostri valori per lo studio si traducono nel modo in cui realizziamo i nostri giochi e nel nostro rapporto con i giocatori: autonomia, slancio, curiosità e rispetto", ha dichiarato Anthony Scott, COO/CFO di Giant Skull. "Vogliamo che i giocatori si uniscano a noi in ogni fase di questo fantastico viaggio, mentre prepariamo la strada per il nostro prossimo gioco. Stiamo creando qualcosa di speciale e abbiamo avuto la fortuna di mettere insieme un incredibile team iniziale di sviluppatori estremamente appassionati ed esperti nella creazione di avventure d'azione in terza persona che definiscono il genere".

