Red Bull Kumite: il racconto del più grande torneo italiano di Street Fighter 6

I migliori giocatori italiani di Street Fighter si sono sfidati per decidere chi rappresenterà l'Italia alle finali di New York del Red Bull Kumite.

Una delle competizioni più prestigiose al mondo di Street Fighter 6 ha appena concluso il suo torneo di qualificazione italiano: parliamo del Red Bull Kumite, un evento globale che nella giornata di sabato 9 marzo ha incoronato il suo campione italiano. Già a partire dall'uscita, il picchiaduro targato Capcom ha continuato a evolversi e a espandersi con nuovi personaggi, eventi piccoli e grandi e alcune competizioni apicali come la Capcom Cup o il Kumite. Ospitato in Sud Africa nel 2023 e atteso a New York il prossimo fine settimana, il torneo del picchiaduro in 2D ha dato spettacolo nella Capitale, riempiendo fino all'orlo Palazzo Brancaccio, una dimora nobiliare dell'Ottocento romano trasformata per l'occasione in un ring con tanto di gabbia per ospitare i contendenti.

Qualificazioni e sorprese Le prime fasi del torneo non hanno visto tanti match dominati da uno dei due concorrenti a dimostrazione del buon livello medio della community competitiva italiana Il torneo organizzato da Red Bull ricade sotto l'ombrello dei Playstation Tournaments e questo ha rappresentato una prima sfida per i contendenti: "in fase di allenamento, visto che gioco su PC, ho dovuto simulare l'input lag della PS5 per essere certo che tutto ciò che sapevo si sarebbe tradotto per questo evento" ci ha raccontato Andrea "Garnet" Parlangeli in un'intervista post-partita. In questa fase le sorprese non sono state tantissime perché la scena italiana di Street Fighter non si è sfaldata con l'arrivo del sesto capitolo come avviene di solito con un cambio così radicale del gameplay, ci ha spiegato l'altro finalista del torneo, il siciliano Leandro "Geeck-O" Vilardo. "Fortunatamente, questa cosa non è successa nel passaggio tra Street Fighter 5 e 6 quindi stiamo rimanendo uniti. Siamo ancora indietro rispetto alle altre nazioni europee, ma ci sono diversi giocatori promettenti come, modestamente, il sottoscritto, Garnet, Choo! e Libbro".

I match nella gabbia Una delle particolarità del Red Bull Kumite è la presenza di una gabbia da wrestling intorno al palco principale che a Roma aveva dimensioni ridotte ma che sarà protagonista a New York Il Red Bull Kumite è un torneo globale famoso per lo scenografico palco delle sue finali, coi contendenti che giocano in su un ring e in una gabbia simile a quelle che si vedono all'interno di Street Fighter 6. A fare da commentatori c'erano Cydonia, Maurizio Merluzzo e rappz, pilastro della community italiana dei picchiaduro e technical caster che, all'inizio delle finali ha detto che "un torneo italiano di Street Fighter non è mai stato così seguito". Dopo le presentazioni è iniziato il primo quarto di finale, dove il pubblico ha avuto un primo assaggio del Dhalsim di Garnet. Pensato per restare a distanza e controllare efficacemente le diverse zone dello stage, questo personaggio sembrava intoccabile nelle mani di Garnet. Il suo primo avversario ha messo in campo un Luke molto dinamico e aggressivo, ma non c'è stato verso, per lui, di riuscire anche solo ad avvicinarsi al suo avversario. Nel secondo incontro Geeck-O e la sua Cammy, in un mirror match davvero divertente da guardare, hanno mandato a casa la Cammy di Keyman277: qui il giocatore siciliano ha dato prova della sua abilità mandando a segno delle parate quasi perfette che gli hanno dato un discreto vantaggio. Questi colpi protettivi hanno una finestra di opportunità di due frame per andare a segno, a dimostrazione del livello di riflessi, concentrazione e analisi che questi giocatori devono dimostrare. Vedere due veterani come MrWolf e Kainofury scontrarsi sul palco del Kumite ha regalato un momento di nostalgia a tutta la community romana che conosce da anni i due giocatori Dopo queste due partite abbastanza unidirezionali, è arrivato il momento dei due incontri migliori del torneo. Il primo, tra MrWolf e Kainofury, merita una menzione perché è stato uno scontro tra veterani della scena e ha dato alle nuove leve un assaggio di una rivalità ultradecennale all'interno dell'ambiente romano. MrWolf e il suo Jamie hanno mandato a casa il Ken di Kainofury in tre partite, ma è stato davvero interessante assistere al modo in cui questi due giocatori si sono dati battaglia. Il quarto match, invece, ha tenuto il pubblico sull'orlo delle sedie grazie all'iniziale dominio, violento e assoluto della Marisa di Libbro sulla Blanca di Choo!, a cui è seguita un'incredibile rimonta che ha portato Choo! a prendersi la vittoria finale. Libbro ha iniziato benissimo, prendendosi pure un perfect KO, a dimostrazione del fatto che, quando parte, non può essere fermato. La rimonta di Choo!, però, è stata la cosa più spettacolare della fase dei quarti perché, come se il vento di una battaglia fosse completamente cambiato, il dominio della partita è passato, nel giro di un singolo round, a Blanca. Choo! non ha mollato la presa e si è fatto largo fino alla fine chiudendo la partita con un perfect KO.