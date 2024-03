Nier: Automata, il cosplay di 2B di bellatrixaiden è bellissimo

La celebre protagonista dell'action game Platinum e Square Enix torna dunque in un cosplay alquanto accurato da parte di bellatrixaiden, qui vestita di tutto punto, con la sua "divisa" originale e la katana d'ordinanza (ma senza benda), all'interno di un'ambientazione che peraltro replica in maniera notevolmente fedele alcune zone e atmosfere di NieR Automata.

Nier Automata torna di frequente per quanto le reinterpretazioni dei fan, come dimostra anche questo cosplay di 2B da parte di bellatrixaiden , ed è difficile non capire il perché guardando questa nuova interpretazione del personaggio.

La bella 2B di bellatrixaiden

Sia la costruzione dell'abito che gli accessori, nonché il trucco, la parrucca e l'atteggiamento generale, rispecchiano in maniera notevolmente fedele l'aspetto di 2B, per una riproposizione veramente convincente da parte della cosplayer in questione.



Non c'è dubbio, insomma, che il gioco di Yoko Taro sia rimasto nei cuori di giocatori uomini e donne per diversi aspetti e il gameplay non sembra essere l'unico elemento da ricordare.

