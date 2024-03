Monster Hunter: World, le vendite totali hanno raggiunto un altro traguardo impressionante

Il gioco ha raggiunto i 25 milioni di copie vendute sulle varie piattaforme in cui è presente e considerando le diverse edizioni, dunque comprendendo anche Monter Hunter World: Iceborn, la versione contenente la grossa espansione aggiuntiva. Si tratta comunque di una quantità davvero notevole per un titolo che, in precedenza, poteva essere considerato ancora un po' di nicchia.

Con le varie notizie riguardanti la serie Monster Hunter arrivate durante l'evento Capcom Highlights numero 2, la compagnia ha anche aggiornato i dati di vendita riguardanti in particolare Monster Hunter World , che si conferma uno dei maggiori successi per la casa di Osaka, con un numero di copie vendute veramente impressionate.

Una storia di successo

Monster Hunter: World e Iceborn hanno espanso notevolmente i confini della serie

Il primo Monster Hunter: World è uscito il 26 gennaio 2018 su PS4 e Xbox One, seguito dalla versione PC il 3 agosto dello stesso anno, mentre la versione Iceborne, comprensiva dell'omonima espansione particolarmente estesa, è arrivata nel 2019 su console e l'anno successivo su PC.

Le vendite di 25 milioni per il capitolo in questione spingono ulteriormente in alto le vendite cumulative totali della serie, che ammontano ora a oltre 97 milioni di copie con dati aggiornati al 31 dicembre 2023. Nella serata di ieri abbiamo visto la presentazione della remaster di Monster Hunter Stories e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins annunciato per PS4.