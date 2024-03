NVIDIA GeForce RTX 50, nuovi rumor sulle GPU 'Blackwell'

Ormai non passa giorno che non veda l'uscita di nuovi rumor sulle GPU NVIDIA della prossima generazione. Le GeForce RTX 50 nome in codice "Blackwell" sono infatti oggetto di discussione quotidiana e di indiscrezioni che sono spesso in contraddizione tra loro.

In assenza di informazioni ufficiali, questo fenomeno può avere una spiegazione piuttosto banale: NVIDIA sta infatti lavorando a diverse configurazioni per le sue nuove schede video, aggiustando periodicamente le specifiche prima di arrivare al prodotto finale.

In questo frangente si inseriscono i "rumor" dell'immancabile Kopite7kimi.