Pixel 8a è stato rivelato per errore da Google: ecco cosa sappiamo

Il mondo degli smartphone è sempre più colpito da leak di ogni genere: eppure c'è da dire che quando questi avvengono per errori interni, non si può che rimanerne affascinati. È il caso di un ingegnere Google che, rispondendo ad un bug segnalato per Android 14, ha erroneamente confermato la presenza e l'esistenza del Pixel 8a .

Tutto quello che sappiamo del Pixel 8a

Le specifiche hardware del Pixel 8a promettono prestazioni solide, con un display da 6,1 pollici e dimensioni leggermente più contenute rispetto al suo predecessore. Il processore Tensor G3, potenzialmente una versione underclocked del SoC proprietario Google, abbinato alla GPU Mali-G715 e 8 GB di RAM, suggerisce un'esperienza utente fluida e reattiva.

In termini di software, è quasi certo che il Pixel 8a sarà dotato di Android 14 "out of the box", offrendo agli utenti la più recente esperienza del sistema operativo Android. L'eventuale presenza di funzionalità di intelligenza artificiale, precedentemente limitate alla serie Pixel 8, conferisce al telefono un vantaggio in termini di accessibilità a tecnologie avanzate. Ma dovremo vedere se sarà effettivamente questo il caso, considerate le recenti indiscrezioni relative alla non implementazione di Gemini all'interno del Pixel 8 base.