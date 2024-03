Ghost Trick: Detective Fantasma Remaster ha una data d'uscita su iOS e Android

Tra le novità annunciate da Capcom nelle ore scorse c'è anche la data d'uscita di Ghost Trick: Detective Fantasma Remaster su iOS e Android, dove arriverà questo mese e più precisamente il 28 marzo 2024.

Il gioco in questione era già disponibile su tali piattaforme nella versione originale, ma in questo caso si tratta dell'edizione rimasterizzata uscita in precedenza su PC e console nel corso del 2023, con vari miglioramenti grafici e di interfaccia, come visibile nel trailer.

Come conseguenza di questo lancio, la versione originale verrà rimossa dagli store digitali delle piattaforme mobile.

Si tratta della nuova versione del classico adventure narrativo uscito in precedenza su Nintendo DS, restaurato e migliorato in modo da calzare al meglio negli hardware moderni e su display a risoluzione più alta.