Call Of Duty Modern Warfare 3 e Warzone con Warhammer 40.000: trailer del nuovo cross-over

Con l'arrivo dell'aggiornamento sulla Season 2 Reloaded di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone arriva anche la nuova collaborazione in cross-over con Warhammer 40.000, e si tratta di un'iniziativa decisamente interessante, mettendo insieme due franchise che si rifanno a immaginari diversi ma in qualche maniera compatibili, come vediamo anche dal nuovo trailer di presentazione.

Il video mostra le skin presenti in tre diversi bundle per Call of Duty, caratterizzate ovviamente dal tipico design delle armature viste nella serie di Games Workshop, che si inseriscono in maniera peculiare nell'universo più realistico di Call of Duty, ma sinceramente abbiamo visto di ben peggio su questo fronte.

Vediamo dunque le skin di Warhammer 40.000 in arrivo all'interno di Call of Duty: Modern Warfare 3 e Warzone.