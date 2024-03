Stellar Blade, il team Shift Up vuole andare in borsa: $2,3 miliardi la possibile valutazione

La valutazione complessiva di Shift Up era pari a circa 2 trilioni di won, ovvero circa 1,5 miliardi di dollari, aggiornata a ottobre 2023, nel periodo in cui WeMade Entertainment ha venduto 2 milioni di azioni che possedeva nello studio ad Aceville, sussidiaria di Tencent, per 54 milioni di dollari.

Sulle ali dell'entusiasmo per il prossimo lancio di Stellar Blade , il team coreano Shift Up ha deciso di tentare la via della borsa coreana, puntando a un lancio sul mercato pubblico che potrebbe portare la sua valutazione a 2,3 miliardi di dollari, secondo alcuni analisti.

Una compagnia da 2,3 miliardi?

Goddess of Victory: NIKKE è il gioco che traina l'economia di Shift Up al momento

Secondo gli analisti coreani, il passaggio di Shift Up sul mercato pubblico potrebbe portare la compagnia a un valore complessivo di 2,3 miliardi di dollari, cosa che potrebbe spingere ulteriormente l'azienda sul mercato.

Questa valutazione positiva sarebbe guidata soprattutto dal successo continuativo di Goddess of Victory: Nikke più che dal prossimo lancio di Stellar Blade, ma considerando come Sony stia puntando anche sul nuovo gioco d'azione, destinato ad essere uno dei titoli principali dell'anno per PS5, anche questo rappresenta ovviamente un elemento concreto di spinta per la visibilità del marchio.

Shift Up è nata nel 2013 ed è un team della Corea del Sud che si è fatto conoscere inizialmente attraverso il gioco di combattimento Destiny Child per piattaforma mobile, poi nel novembre del 2022 ha raggiunto una grande notorietà grazie al suddetto Goddess of Victory: Nikke, un gioco mobile con elementi gacha caratterizzato da una grande presenza di personaggi femminili piuttosto appariscenti, elemento che sembra rappresentare una costante anche in Stellar Blade, come emerso anche di recente dai costumi della protagonista.