Google Pixel 8 non avrà Gemini Nano per limitazioni hardware sconosciute

Brutte notizie per chi sperava di vedere sul proprio Google Pixel 8 il modello IA dell'azienda, Gemini Nano: la compagnia ha confermato che questo dispositivo non avrà accesso all'intelligenza artificiale in questione a causa di limitazioni hardware.

L'informazione è stata rivelata durante un episodio di The Android Show, dove Terence Zhang, developer relations engineer di Google, ha risposto ad una domanda dando la brutta notizia.