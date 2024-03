Activision Blizzard: i QA tester hanno formato il più grande sindacato videoludico degli USA

Il gruppo è stato formato anche grazie all' accordo stipulato da CWA e Microsoft nel 2022 , che prevede che la compagnia di Redmond dovrà avere un "approccio neutrale" alle discussioni interne dei lavoratori sulla formazione di un sindacato e non ostacolare l'iter necessario.

Le parole della neo-formata Activision Quality Assurance United

La sede di Activision

"Non c'è stato un catalizzatore specifico, ma più che altro il riconoscimento del fatto che, in quanto lavoratori del controllo qualità, spesso abbiamo le tutele e le retribuzioni più basse di tutti i lavoratori del settore, anche se il nostro lavoro richiede competenza, abilità ed è assolutamente essenziale per il successo delle aziende in cui lavoriamo", ha dichiarato Tom Shelley, specialista di requisiti tecnici presso Activision e membro della neo costituita AQAU, che successivamente ha dichiarato che Microsoft non ha ostacolato in nessun modo la formazione di questo sindacato.

"L'accordo di neutralità sindacale del CWA è un accordo storico e senza precedenti per un'azienda tecnologica delle dimensioni di Microsoft. Riconoscendo il nostro sindacato, Microsoft mantiene la promessa di rispettare la nostra capacità di decidere autonomamente in merito alla rappresentanza sindacale. Non abbiamo riscontrato alcuna azione negativa contro il sindacato, in un momento in cui la maggior parte delle aziende statunitensi - soprattutto quelle tecnologiche - spendono regolarmente milioni in consulenti antisindacali per impedire ai lavoratori di esprimersi autonomamente. Speriamo che questo ispiri altri lavoratori a formare sindacati e ad aumentare le aspettative del settore in termini di retribuzione, benefit e rispetto dei diritti dei lavoratori".

Tra gli obiettivi dell'AQAU c'è quello di sedere al tavolo delle trattative con Microsoft per un nuovo contratto per la categoria dei dipendenti del controllo qualità, in particolare per quanto riguarda migliori retribuzioni e benefit, maggiori opportunità di promozione e un chiaro percorso di sviluppo della carriera.