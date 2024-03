Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa in bikini di Oichi ci porta a Costa del Sol

Con l'arrivo di Final Fantasy 7 Rebirth era scontato che il panorama dei cosplayer si sarebbe concentrato sulla nuova avventura di Cloud e compagni. Del resto parliamo di una serie storica e del rifacimento di uno dei giochi più amati di sempre. Oggi ad esempio vi proponiamo il cosplay di Tifa firmato da Oichi con il costume da mare indossato dal personaggio a Costa del Sol.

Tifa di certo non ha bisogno di grandi presentazioni, ma un ripasso non fa mai male. È una dei protagonisti principali di Final Fantasy 7 e della trilogia di remake tutt'ora in corso. Amica d'infanzia di Cloud e abile combattente marziale, Tifa ha deciso di combattere per la causa dell'Avalanche, un gruppo ecoterrorista che mira a distruggere la Shinra e impedire che l'energia del pianeta venga prosciugata dai reattori Mako.