Dave the Diver: l'edizione fisica per Nintendo Switch ha una data di uscita, prezzo e dettagli

Gli sviluppatori Mintrocket hanno annunciato che Arc System Works pubblicherà la versione fisica di Dave the Diver Anniversary Edition per Nintendo Switch, con il lancio in programma in tutto il mondo per il prossimo 30 maggio, al prezzo di 39,99 dollari, che supponiamo si trasformeranno in 39,99 euro nel mercato europeo.

Grazie alla partnership con Arc System Works, questa versione includerà anche un extra a tema Guilty Gear: Strive. In particolare, i giocatori incontreranno al sushi bar un personaggio che esegue il cosplay dei personaggi del picchiaduro e potranno partecipare al mini gioco ritmico "The Disaster of Passion" che possiamo vedere nel trailer di annuncio qui sotto. Oltre a questo simpatico crossover con Guilty Gear: Strive, l'edizione fisica di Dave the Diver per Nintendo Switch includerà un art book digitale.