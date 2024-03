Nintendo: dopo Yuzu e Citra anche un altro emulatore ha chiuso i battenti su Android

Dopo la chiusura di Yuzu e Citra, ora anche un altro emulatore ha chiuso i battenti, ovvero Pizza Emulators, una app che permetteva di giocare ai titoli Game Boy Color e Game Boy Advance su dispositivi Android.

Precisiamo subito che la chiusura non sembrerebbe causata da una sorta di effetto domino causato dall'azione legale di Nintendo contro Yuzu, come avvenuto per Citra (che del resto era stato realizzato dagli stessi autori).

La rimozione di Pizza Emulators da Google Play Store è stata accompagnata da un messaggio su Discord del suo autore, lo sviluppatore italiano Davide Berra, che ha spiegato che la decisione, che coinvolge tutte le sue app, è dovuta a motivi familiari.

"Dopo sette anni incredibili di sviluppo e avventure con le mie app. Ho preso la difficile decisione di rimuoverle permanentemente da Google Play Store. La mia famiglia viene prime e per questa ragione, ho scelto di dargli la priorità sullo sviluppo delle mie app", recita il messaggio di Berra.