Yuzu è chiuso ma l'eredità dell'emulatore Nintendo Switch è portata avanti da Nuzu e Suyu

Nonostante Nintendo abbia fatto chiudere Yuzu, l'emulatore Nintendo Switch, l'eredità del software verrà comunque portata avanti da altri progetti, in particolare i già presenti Nuzu e Suyu, entrambi basati su buona parte del codice utilizzato per il software iniziale.

In entrambi i casi si tratta di emulatori open source basati sulla più recente versione di Yuzu, dunque a tutti gli effetti si tratta di evoluzioni sulla medesima base ma che a quanto pare "non supportano la pirateria". Questo è un concetto piuttosto complicato da affermare in maniera netta per quanto riguarda questo ambito, ma quantomeno è un principio stabilito dai fondatori dei progetti.

In sostanza, sui canali ufficiali dei progetti non si troverà alcun collegamento a ROM e simili, cosa che dovrebbe mantenerli al sicuro dalla furia di Nintendo, almeno per un po'.