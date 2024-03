Nintendo ha fatto chiudere Yuzu, ma il suo appare un tentativo tardivo di contrastare l'emulazione

Come saprete, Nintendo ha fatto chiudere Yuzu, il più celebre emulatore di Nintendo Switch, nonché quello attualmente più avanzato. Perché in questo momento? La mia ipotesi è che voglia spianare la strada alla cosiddetta Nintendo Switch 2 (la sua nuova console), togliendo di torno le scorie più pericolose, ma a mio giudizio il suo appare come un tentativo tardivo.

Ammettiamolo: emulare Nintendo Switch, come emulare qualsiasi console o hardware ancora sul mercato, è semplicemente un atto di pirateria. Ci sarà sicuramente qualche raro filantropo che ha acquistato dei giochi originali per poi emularli, ma quando si parla di sistemi molto recenti l'obiettivo generale è quello di giocarsi le ultime uscite senza spendere soldi per il software e / o la console collegata. Non c'è granché da discutere in merito e sarebbe anche ipocrita se mi mettessi a fare il solito balletto dei distinguo, che valgono per un numero davvero esiguo di persone.

Chi ha scaricato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in anticipo rispetto all'uscita è un pirata e tutte le giustificazioni del caso, tipo che i giochi hanno una resa migliore sugli emulatori, o che Nintendo è cattiva e va punita, sono solo buone a definire la disonestà intellettuale di chi le esprime, considerando che gli effetti prodotti non sono mai quelli dichiarati.