The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, data d'uscita e nuovo trailer per il gioco NIS

La serie NIS America rilancia The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, che si mostra in un nuovo trailer dal quale apprendiamo anche la data d'uscita per questa riedizione del capitolo in questione nel franchise di RPG nipponici.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak venne lanciato originariamente il 30 settembre 2021 su PS4 e successivamente il 28 luglio 2022 su PS5, poi su PC e infine su Nintendo Switch pochi giorni fa, ma in tutti questi casi si trattava dell'uscita in Asia.

Adesso c'è invece un lancio ufficiale in occidente, dove il gioco arriverà il 5 luglio 2024, come annunciato anche nel trailer qui sopra.