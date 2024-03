Mediterranea Inferno per console disponibile, come ci ricorda il trailer ufficiale

Santa Ragione ha annunciato che Mediterranea Inferno è disponibile anche per console, ossia per PS5, Nintendo Switch, Xbox Series X e PS4. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una visual novel italiana ambientata in Puglia. Racconta di un gruppo di ragazzi che si rincontrano dopo la pandemia e decidono di passare alcuni giorni di vacanza insieme. Ognuno di loro si porta dietro il peso di quanto vissuto durante il periodo di confinamento, che emergerà in modo dirompente sotto la spinta di un personaggio misterioso.