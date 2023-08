Gameplay

Lo stile grafico di Mediterranea Inferno fa la differenza

Mediterranea Inferno è una visual novel pura. Quindi si passa molto tempo a leggere, prendendo di tanto in tanto delle decisioni legate a dei dialoghi a scelta multipla e, in particolare, al principale sistema di gioco, quello dei miraggi. All'inizio della vacanza, uno strano e misterioso personaggio, Madama, offrirà ai tre un frutto che sembra causare delle allucinazioni estremamente vivide, che poi sono gli unici momenti interattivi del gioco, come vedremo. Chi ne mangerà tre, uno al giorno, andrà in paradiso. L'unica regola dettata ai ragazzi è quella di sbucciare sempre il frutto prima di mangiarlo, perché non farlo porterebbe a delle conseguenze terribili.

Chi debba mangiarlo è una decisione del giocatore. Sostanzialmente ottiene il frutto, con relativo miraggio, chi viene assecondato nelle sue richieste. I tre personaggi sono molto diversi tra loro e hanno desideri spesso contrastanti: di nobili origini, Claudio è un tipo apparentemente freddo e distaccato, che sta vivendo una grossa crisi d'identità legata alla sua famiglia ed è schiacciato da un opprimente senso di fallimento; Andrea è un festaiolo trasgressivo che vive la sua sessualità in modo irrefrenabile e ama stare sempre al centro della scena, ma non riesce a stare lontano dagli altri; Mida è il più riservato e insicuro dei tre, ma allo stesso tempo è l'unico ad aver avuto successo durante la pandemia, diventando un influencer e un modello. Le loro preferenze su cosa fare durante la vacanza sono determinate dai loro caratteri. Ad esempio Andrea preferisce la spiaggia e la confusione, mentre Mida ama starsene in piscina con i suoi amici. C'è chi preferisce le feste popolari e chi vorrebbe andare in discoteca e così via.

Come accennato, la frivolezza iniziale di alcune situazioni assume via via dei contorni più drammatici, con anche dei risvolti horror. In particolare i miraggi sono delle sequenze particolarmente visionarie e cariche simbolicamente, tra madonne che piangono, prefiche, trasfigurazioni corporee e quant'altro. In un miraggio in particolare c'è anche spazio per celebrare alcuni famosi personaggi della cultura italiana morti negli scorsi anni (Franco Battiato, Monica Vitti e altri ancora). Come accennato, i miraggi sono le uniche sequenze davvero interattive. Niente di troppo complesso, comunque: al giocatore spetta di cliccare su alcuni hot spot per farli avanzare e, magari, per scoprire uno dei santini nascosti, essenziali per sbloccare il vero finale (che non si può raggiungere con la prima partita).