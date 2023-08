Armored Core 6 Fires of Rubicon: FromSoftware dovrebbe correre il rischio e pubblicare una demo

Ora, Armored Core VI è di fronte agli occhi di tutti questi giocatori che sono istintivamente incuriositi non solo dal gioco, ma soprattutto dal fatto che è il nuovo gioco dei creatori di Elden Ring. Saltare sul carro (armato) non è però così semplice perché non si tratta di un nuovo soulslike e ci sono molti dubbi che tanti giocatori staranno avendo .

Gli appassionati più hardcore dei videogiochi conoscono ovviamente la saga e di certo molti l'avranno anche giocata, ma sono molti di più quelli che invece non si sono mai approcciati ad essa o che addirittura non l'hanno mai sentita nominare , sia per questioni anagrafiche sia per il semplice fatto che non è mai stata poi così famosa esternamente a uno zoccolo duro di fan.

Armored Core VI: Fires of Rubicon, quindi, è in un certo senso "solo" un nuovo capitolo di una saga nota, niente di strano per FromSoftware. La verità, però, è che si trova di fronte a una situazione unica e vantaggiosa. Come appena detto, lo sviluppatore è al centro dell'attenzione negli ultimi anni e tantissimi giocatori si trovano sugli scaffali questo Armored Core VI che non è l'ultimo capitolo di una serie, ma è " il nuovo gioco di FromSoftware ".

Parliamo dopo tutto di oltre 20 milioni in un solo anno contro i 34 milioni dell'intera saga di Dark Souls ottenuti in una decina di anni. FromSoftware non è però solo spadoni e magia, tutt'altro. La lunga storia dello sviluppatore è costellata da tanti giochi e soprattutto da tanti capitoli della longeva saga di Armored Core .

FromSoftware è in un momento d'oro, questo è certo. La compagnia giapponese ha ampliato in modo regolare negli anni il proprio pubblico grazie ai propri soulslike, fino all'arrivo di Elden Ring che ha segnato definitivamente il successo di Miyazaki e del suo team. Se prima Dark Souls/Sekiro/Bloodborne erano noti, riconosciuti, amati da molti ma non ancora successi totali, con Elden Ring FromSoftware ha convinto proprio tutti.

Una demo sarebbe d'aiuto per Armored Core VI?

Soprattutto in un periodo così pieno di giochi di alto livello, decidere di dedicarsi ad Armored Core VI non è semplice. È un gioco difficile - parola amata dai fan dei soulslike - ma più che altro perché tecnico controller alla mano, rispetto ai molto accessibili (sì, è assurdo dirlo) soulslike dove molte battaglie si vincono con due tasti (cerchio e R1). È un gioco che si fonda pesantemente sulla personalizzazione certosina del proprio mecha, adattandosi a ogni battaglia e tenendo in considerazione tantissimi elementi, rispetto ai soulslike dove è possibile prendere in mano la mazza più grossa a disposizione e picchiarla in testa contro chiunque ci si metta di fronte alzando Forza e Vitalità il 90% dei level-up. Ovviamente potremmo andare avanti a lungo con questo tipo di esempi, ma l'idea è chiara: il marchio di FromSoftware si vede e ci sono dettagli che attireranno il nuovo pubblico della compagnia, ma crediamo che per molti il timore sia che le unicità non rientrino dei loro gusti.

Anche per questo, riteniamo che FromSoftware dovrebbe "correre il rischio" e rendere disponibile una demo di Armored Core VI, per dare a molti la possibilità di togliersi gli ultimi dubbi e buttarsi nel mezzo della battaglia. Le demo non sono un prodotto semplice da realizzare, a dispetto di quanto si pensi, e sappiamo bene che in alcuni casi rischiano di allontanare i giocatori più che avvicinarli. Armored Core VI, inoltre, ha il "problema" di essere un gioco molto tecnico che richiede un po' di tempo per essere approcciato e compreso e una demo, spesso approcciata in modo distratto e rapido, potrebbe non rendere l'idea di quanto veramente ha da offrire il gioco, eppure continuiamo a credere che in questa situazione farebbe più bene che male, considerando anche le ottime recensioni mondiali.

Un paio di semplici missioni con mecha predefiniti - così da non confondere il nuovo giocatore con il sistema di personalizzazione - potrebbero veramente convincere molti. Il nostro timore è che al lancio, in un periodo così denso, molti decideranno di attendere. Per ora FromSoftware non pare interessata all'idea di pubblicare una demo, ma forse dopo il lancio le cose cambieranno.

Diteci, credete che una demo serva oppure no?