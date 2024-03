Halo Infinite: Cyber Showdown 3 operation disponibile, nuova mappa, pass e trailer

Tra queste, la più evidente è la mappa Elevation , che come dice il nome ha lo sviluppo verticale come caratteristica distintiva.

Halo Infinite continua ad evolversi e lo fa con l'arrivo di una nuova Operazione , in questo caso Cyber Showdown 3 , che porta con sé una nuova mappa e diversi contenuti attraverso lo specifico operation pass, come mostrato anche nel trailer di presentazione qui sotto.

Nuovo Operation Pass e tanto altro

La nuova mappa Elevation di Halo Infinite

Il core armatura principale è il Chimera, ma ci sono diverse personalizzazioni che hanno utilizzi multipli su diverse armature, secondo il nuovo principio inserito di recente in Halo Infinite.

In termini di modalità, viene rilanciata Husky Raid con sei mappe dedicate, un'opzione di gioco nata in Halo 4 e ulteriormente evoluta come un misto tra Capture the Flag, armi random in stile Fiesta e altro, il tutto all'interno di una playlist con 6 mappe a rotazione.

Oltre a questo, nuovi oggetti sono stati inseriti nello shop e varie ricompense sbloccatili tra i quali il Signal Source Emblem per chi completa tutte le sfide questa settimana. Ricordiamo che Halo Infinite ha lasciato da parte le Stagioni per concentrarsi sulle Operazioni, che vengono lanciate con maggiore frequenza.