Plumbers Don’t Wear Ties: Definitive Edition disponibile con tutto il suo trash in alta risoluzione

Plumbers Don't Wear Ties: Definitive Edition è la versione rimasterizzata di un classico dell'epoca dei giochi pieni di full motion video, diventato famoso per i suoi contenuti trash e per la sua bruttezza generale, tra pezzi di storia che non legavano, scene imbarazzanti e un livello produttivo infimo anche per l'epoca. Come non amarlo?

Ora potete giocarci in alta definizione su PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Nintendo Switch, pagando 19,99€. La versione PC arriverà successivamente, come annunciato dall'editore Limited Run Games. Da notare che le edizioni fisiche sono andate quasi completamente esaurite.