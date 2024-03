Rise of the Ronin: svelati data del preload e peso, richiederà molto spazio su PS5

Si avvicina il giorno dell'uscita e, come da tradizione, emergono dettagli sul peso e sul preload di Rise of the Ronin, ovvero la quantità di dati richiesti per download e installazione su PS5, dimostrandosi un gioco che necessità di una grande quantità di spazio.

Non c'è ancora un'informazione ufficiale ma i dettagli arrivano dal solito utente X "PlayStation Game Size", fonte giudicata ormai ampiamente attendibile effettuando ricerche direttamente all'interno del database di PlayStation Store e anticipando in questo modo le informazioni relative a disponibilità e dettagli sui download.



Come possiamo vedere, Rise of the Ronin richiederà di scaricare ben 96,343 GB di dati, presentandosi dunque come uno dei titoli di maggiori dimensioni tra le esclusive PS5, cosa che potrebbe tradursi anche in una notevole estensione dei contenuti in-game.