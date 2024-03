Yuzu, autori distribuivano rom e raccoglievano dati utente, ecco il probabile perché dell'accordo

A quanto pare gli autori di Yuzu, famosissimo emulatore di Nintendo Switch, avrebbero deciso di raggiungere un accordo immediato con Nintendo per via di alcuni comportamenti non proprio cristallini: la produzione e distribuzione illegale di ROM e la raccolta di dati degli utenti non proprio legalissima.

L'ipotesi è che non abbiano voluto che emergessero durante il dibattimento, per evitare problemi ancora più grossi. Di conseguenza, dal punto di vista legale il problema non sarebbe stato l'emulatore in sé, ma tutto ciò che gli girava intorno.