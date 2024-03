Ghost of Tsushima 2: prende forza l'indiscrezione di un annuncio entro l'anno

Nelle scorse ore ha preso forza l'ipotesi che nel corso dell'anno Sucker Punch annunci Ghost of Tsushima 2 . L'indiscrezione, che era stata ignorata dai più, è stata fatta dall'account X @Haothors, che ha azzeccato l'arrivo di un post sul PlayStation Blog dedicato a Horizon Forbidden West per PC e ha anticipato l'annuncio della presentazione della versione PC del primo Ghost of Tsushima per domani (ancora da verificare).

Voce fondata o meno?

Il post con l'indiscrezione di Ghost of Tsushima 2

Naturalmente la fondatezza o meno di questa voce di corridoio, che va presa in quanto tale, dipenderà soprattutto da cosa accadrà domani. Nel caso Ghost of Tsushima per PC venga effettivamente annunciato, anche questa prenderà altra forza. Ovviamente nel frattempo va considerata per quello che è. Inoltre c'è sempre da considerare la possibilità che PlayStation cambi programma e annunci il gioco in un'altra occasione, al netto del fatto che è noto il suo sviluppo, considerando anche il successo del primo capitolo.