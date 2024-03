The Outlast Trials disponibile, ha già venduto 1,6 milioni di copie

La cosiddetta V1 di The Outlast Trials è il culmine di mesi di modifiche eseguite sotto la direzione dei feedback dei fan. Considerate che il gioco ha toccato l'accesso anticipato a maggio 2023, ottenendo un certo risalto per le sue meccaniche ben rifinite e la realizzazione complessiva particolarmente gradevole.

Red Barrels ha annunciato la disponibilità di The Outlast Trials , svelando anche i dati di vendita della versione in accesso anticipato per PC: 1,6 milioni di copie. La versione finale è acquistabile anche su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One per €39.99 (edizione standard).

Altre info

Il trailer di lancio ci ricorda che stiamo parlando di un horror cooperativo. Vediamolo:

Dal comunicato stampa ufficiale con l'annuncio della disponibilità, apprendiamo anche che la serie Outlast ha venduto complessivamente più di 37 milioni di copie.

Red Barrels è uno studio con sede a Montréal, fondato con la missione di creare esperienze indimenticabili che facciano gelare il sangue ai giocatori. è stato fondato da Philippe Morin (Prince of Persia: Sands of Time, Assassin's Creed e Uncharted: Drake's Fortune), David Chateauneuf (Lead level designer: Prince of Persia: Sands of Time, Assassin's Creed e Splinter Cell: Conviction) e Hugo Dallaire (Direttore artistico: Splinter Cell e Army of Two).