Hades su Netflix ha una data d'uscita: dettagli sul gioco in versione mobile

Supergiant Games ha stretto un accordo con Netflix per lanciare Hades in versione mobile attraverso il celebre abbonamento video, che da tempo offre anche la possibilità di scaricare giochi per piattaforme mobile: la data d'uscita di questa nuova versione è fissata per il 19 marzo 2024 su iOS e Android.

Si tratta peraltro di una conversione che si preannuncia davvero ben fatta, con supporto per i 60 fps e interfaccia di controllo interamente adattata per l'uso del touch screen, rendendola ben inserita all'interno del contesto in questione.

Considerando che il gioco è "gratis" per gli abbonati a Netflix, potrebbe rappresentare anche un ottimo modo per rigiocare il capolavoro di Supergiant Games in questo nuovo formato portatile, anche se si è già passati attraverso gli inferi nelle versioni domestiche.