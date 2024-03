Granblue Fantasy: Relink, dettagli e trailer degli aggiornamenti di marzo, aprile e maggio

Come promesso prima del debutto nei negozi, Granblue Fantasy: Relink verrà supportato nel tempo tramite l'introduzione di patch correttive e aggiornamenti con nuovi contenuti e a tal proposito oggi Cygames ha offerto maggiori dettagli sull'update 1.1.0 previsto per il 14 marzo e alcune anticipazioni su quelli in programma per aprile e maggio.

Partendo dall'aggiornamento in programma per la prossima settimana, questo introdurrà dei nuovi contenuti non meglio precisati, aggiustamenti, con la pietanza principale rappresentata dalla quest "The Final Vision" su richiesta di Sandalphon, che combatterà a fianco dei nostri personaggi contro Lucilius. Qui sotto trovate un trailer che offre un assaggio dello scontro in arrivo.