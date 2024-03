Akira Toriyama e i videogiochi, riscopriamo collaborazioni e influenze

Insomma, Toriyama ha ispirato il primo look moderno di Super Mario, ma Nintendo non era stata l'unica compagnia a mettere gli occhi sul mangaka: Akira Toriyama ha lavorato a moltissimi videogiochi , anche se il più importante resta il JRPG più famoso di tutti.

Come vi abbiamo raccontato, Toriyama ha sfondato solo nel 1980 con Dr. Slump, diventando una delle matite di punta di Weekly Shōnen Jump. In quegli anni possiamo inquadrare il suo primo, inconsapevole contatto con i videogiochi nel momento in cui nientepopodimeno che Shigeru Miyamoto, mentre disegnava le prime iterazioni di Mario, s'ispirava al personaggio della robottina Arale per animare la corsa e i movimenti dell'idraulico baffuto. Non avevate mai notato la postura a braccia tese di Mario in Super Mario Bros. 3, il costume da tanuki indossato dalla stessa Arale nel manga e il cappellino con le orecchie che sbucano proprio come le alette della robottina?

Akira Toriyama se n'è andato l'1 marzo, l'abbiamo scoperto solo ieri e stiamo ancora digerendo la notizia. Abbiamo ricordato la sua carriera , dagli esordi al successo di Dragon Ball, e le sue numerose collaborazioni editoriali e non solo, ma la questione dei videogiochi merita un discorso a parte. E no, non stiamo parlando degli innumerevoli videogiochi ispirati a Dragon Ball , ma dell'insospettabile influenza che Toriyama ha avuto sul nostro medium preferito.

Dragon Quest

Toriyama ha disegnato i giochi di Dragon Quest per più di trent'anni

E il JRPG più famoso di tutti non è Final Fantasy, almeno in Giappone, ma Dragon Quest. Ironicamente, lo stesso Hironobu Sakaguchi ha raccontato di essere stato un grande fan di Toriyama ancora prima di cominciare a lavorare su Final Fantasy, un progetto che aveva battezzato così perché temeva che non avrebbe avuto scampo in un panorama che, verso la fine degli anni '80, era dominato dai giochi d'azione. Il successo di Dragon Quest, che spopolava tra gli appassionati di GDR giapponesi, e il character design di Akira Toriyama, che Sakaguchi adorava, lo spronarono a sviluppare un gioco per Square che fosse all'altezza della concorrente Enix. In parole povere, senza Akira Toriyama e Dragon Quest, non ci sarebbe stato Final Fantasy, e non stupisce che Sakaguchi abbia collaborato con lui anche in seguito.

Esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa dell'amico e collaboratore Toriyama, il creatore di Dragon Quest, Yuji Horii, ha ricordato il suo primo incontro con l'autore: Horii, che all'epoca scriveva per Weekly Shōnen Jump, cercava qualcuno che potesse occuparsi della direzione artistica di un GDR cui stava lavorando per conto di Enix. A fargli il nome di Toriyama sarebbe stato Kazuhiko Torishima, proprio l'editore che per primo aveva intravisto il talento del mangaka, arrivando a seguirlo per diversi anni.

Le Slime sono la mascotte di Dragon Quest, uno dei mostri più iconici dei GDR giapponesi

Il primissimo Dragon Quest risale al 1986 - Final Fantasy arrivò solo un anno dopo - e da allora Toriyama ha passato trentasette anni a disegnare i personaggi e i mostri della serie, nonché a offrire i suoi consigli nella stesura delle trame. Lo stile goliardico dell'autore non si riconosce solo nel look dei protagonisti - che spesso ricordano i suoi personaggi di Dragon Ball, specialmente nei Dragon Quest più recenti - ma anche e soprattutto nelle creature che popolano i mondi fantasy di Enix: dai Vampistrelli ai Nauseafungi, passando per i Kougar e i Guglielmo Tell, i draghi e i demoni e gli zombi, oppure le iconiche Slime, forse i mostri più semplici, basilari eppure caratteristici e memorabili nella storia dei GDR giapponesi, tanto da essersi conquistate uno spin-off tutto loro.

Nessuno di questi mostri trasmette un senso di pericolo o di minaccia - e forse è per questo che si finisce spesso a prendere delle sonore legnate - ma suscita ilarità, fa sorridere e crea una sorta di dissonanza tra lo scopo dell'avventura e la posta in gioco, il cui sottotesto è spesso tragico o apocalittico. Da questo punto di vista, meramente artistico, Dragon Quest possiede un equilibrio che non ha nessun altro GDR sul mercato e il merito sta tutto nell'immaginazione di Toriyama. È difficile pensare ai prossimi Dragon Quest senza di lui, ma il potere del suo lascito è questo, no? I suoi mostri torneranno sempre.