Akira Toriyama: comunità di Final Fantasy 14, Dragon Ball Xenoverse 2 e altre gli hanno reso omaggio

La morte di Akira Toriyama ha colto di sorpresa il mondo intero e, vista la rilevanza economica delle sue opere, ha generato una forte ondata emotiva, che si è riverberata in ogni dove. Non sono mancate le manifestazioni di affetto da parte delle comunità online di diversi videogiochi, in particolare Final Fantasy 14 e Dragon Ball Xenoverse 2, che hanno visto i giocatori raccogliersi per tributare onore al mangaka scomparso.