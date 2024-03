Amazon Kindle Unlimited continua a essere in promozione: 60 giorni gratuiti

La promozione di Amazon Kindle Unlimited continua a essere disponibile tramite Amazon Italia. Il servizio in abbonamento è disponibile nel pacchetto da 2 mesi in formato completamente gratuito. In altre parole avete uno sconto del 100% per 60 giorni di utilizzo, sempre che rispettiate certi requisiti. Potete trovare l'offerta qui.

Se volete sfruttare l'offerta di Amazon Kindle Unlimited è necessario non siate abbonati e che non stiate usando la prova gratuita. Inoltre, se negli ultimi 36 mesi avete usato una promozione di Amazon Kindle Unlimited, potreste non poter reclamare quella odierna.

Accedete al link e verificate se l'offerta vi appare. Il rinnovo automatico è attivo, quindi se non volete usare l'abbonamento oltre i 60 giorni gratuiti ricordate di cancellare l'iscrizione prima dello scadere della promozione.