Apple: niente aggiornamenti dagli store terze parti dopo 30 giorni fuori dall'Unione Europea

Attraverso un aggiornamento sulla pagina di supporto avvenuto giovedì, Apple ha precisato un dettaglio del quale non si era a conoscenza: usciti per più di 30 giorni dall'Unione Europea, non sarà possibile aggiornare le applicazioni scaricate dagli store di terze parti.

Come sappiamo bene, Apple è stata costretta con il DMA (Digital Markets Act) della UE, ad aprire il suo sistema a marketplace di terze parti, di fatto dando spazio ad aziende come Epic Games, di portare i proprio App Store su iPhone e iPad (ma solo in Europa). Sembra però che questa funzione avrà qualche limitazione, tra cui questa.

Un utente ha scovato in rete, nella pagina supporto di Apple, una sezione che parla di una perdita di alcune delle funzioni quando si lascia l'Europa per viaggi di brevi periodi. Ora però la dicitura è stata cambiata, fissando invece un arco temporale specifico, ovvero 30 giorni.

Si potranno comunque usare i marketplace di terze parti per gestire le proprie applicazioni, ma non sarà possibile aggiornarle, creando a tutti gli effetti problemi per chi magari viaggia spesso.