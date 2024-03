iOS 17.4 è arrivato: app store alternativi (grazie all'Unione Europea), nuove emoji e molto altro

Questo update però non porta solo questa novità, ma tante altre interessanti, oltre che qualche cambiamento legato al Digital Markets Act dell'Unione Europea, e una manciata di bug fix.

Questa è una data che in molti attendevano: Apple ha rilasciato l'aggiornamento 17.4 di iOS, che porta, tra le altre cose, i tanto agognati app store alternativi .

App Store Alternativi: come funzionano?

Epic Games porterà il suo store su iPhone

Questo aggiornamento di iOS apre ufficialmente le porte agli sviluppatori terze parti per offrire marketplace alternativi agli utenti della UE. Per poter procedere verso questa strada, gli sviluppatori che desiderano approfittarne dovranno seguire un rigoroso processo di approvazione di Apple, e nel caso una app raggiungesse 1 milione di download in un anno, pagare la Core Technology Fee di 0,50€ a installazione.

Tra i marketplace che sicuramente arriveranno c'è quello di Epic Games, che ha annunciato il ritorno di Fortnite su iOS; confermati anche Mobivention (dal 7 marzo) e altri marketplace di alcune software house.