Dragon's Dogma 2, il trailer della classe Illusionista mostra un sistema di combattimento unico

Capcom ha pubblicato un nuovo video dedicato alle classi di Dragon's Dogma 2. Questa volta è il turno dell'Illusionista, una delle classi esclusive dell'Arisen (ovvero il nostro personaggio). Si tratta di una delle classi avanzate che propone un sistema di combattimento unico.

L'Illusionista dispone dell'arma Incensiere, che solo lui può usare. Non viene utilizzata per attaccare direttamente i nemici, ma serve per creare illusioni di fumo. Tramite queste possiamo spingere i nemici a combattere tra di loro, creare piattaforme fasulle così da far cadere nel vuoto i nemici e attirarli con copie del nostro personaggio così da distrarli e spostarli dove preferiamo.

Inoltre, la classe dell'Illusionista è specializzata nel potenziamento delle Pedine, ovvero gli NPC che saranno parte del nostro gruppo e che dovranno occuparsi del grosso del combattimento quando usiamo le nostre illusioni di fumo. Potremo anche terrorizzare gli avversari con illusioni di draghi.