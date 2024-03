Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins annunciato per PS4, trailer e data di uscita

Coloro che preordineranno il gioco riceveranno come bonus speciale il costume di Kamura per Ena, ispirato alle gemelle Hinoa e Minoto di Monster Hunter Rise. Il gioco inoltre sarà disponibile in un bundle speciale che include anche il primo Monster Hunter Stories , in arrivo su PS4 il medesimo giorno.

In chiusura della seconda giornata del Capcom Highlights, è stata annunciata la versione PS4 di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins . Sarà disponibile a partire dal 14 giugno 2024 . Di seguito il trailer che ha accompaganto l'annuncio.

Che cos'è Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins è il secondo capitolo della serie spin-off di Monster Hunter di stampo JRPG, pubblicato inizialmente su Nintendo Switch e PC nell'estate del 2021.

Nei panni del nipote del leggendario Rider Red, ci imbarcheremo in una grande avventura dopo aver incontrato Ena, na ragazza wyverniana a cui è stato affidato un uovo di Rathalos che racchiude una creatura di devastante potenza. Come nel precedente capitolo, potremo affrontare i Monstie in battaglia e renderli nostri compagni di squadra, tra cui creature iconiche della serie come Nergigante, Mizutsune, Kushala Daora, Teostra e così via.

Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.