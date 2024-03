Monster Hunter Stories: la remaster del primo capitolo ha una data di uscita su PS4, Switch e PC

Capcom ha svelato la data di uscita della versione rimasterizzata di Monster Hunter Stories per Nintendo Switch, PC e PS4, fissata per il 14 giugno 2024. L'annuncio come da prassi è stato accompagnato da un nuovo trailer, che ci offre una rapida panoramica del gioco, dei contenuti extra e dei miglioramenti grafici apportati rispetto all'originale pubblicato per Nintendo 3D nel 2016.

Infatti, questa riedizione di Monster Hunter Stories vanta un comparto grafico completamente aggiornato e in alta definizione, tutti i dialoghi doppiati e come extra un museo dove i giocatori potranno ammirare oltre 200 illustrazioni e bozzetti e jukebox dove ascoltare la colonna sonora del gioco, per la prima volta con audio surround.