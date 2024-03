Street Fighters 6: trailer e periodo di uscita per Akuma, arriva il crossover con Mega Man

Tra le novità c'è anche Mega Man

Non si tratta dell'unica novità in arrivo per Street Fighter 6. Infatti, per l'occasione è stata ricordato il debutto del crossover con Mega Man e del Figthing Pass dedicato, che permettono di sbloccare varie ricompense a tema, inclusa una skin per il vostro avatar virtuale nella modalità World Tour.

Inoltre, il game director Takayuki Nakayama ha svelato che il team di sviluppo sta già lavorando ai contenuti in arrivo con l'Anno 2 di Street Fighter 6, di cui scopriremo i dettagli nei prossimi mesi.