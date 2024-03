Exoprimal: arriva la Stagione 4 con nuove exocorazze, modalità e il crossover con Mega Man

Continua il supporto post-lancio per Exoprimal, con Capcom che ha svelato con un trailer le novità in arrivo per la Stagione 4, in programma per il 17 aprile. Di carne al fuoco sulla carta ce n'è parecchia, tra nuova modalità e un crossover a tema Mega Man.

Dopo Street Fighter e Monster Hunter, la nuova collaborazione permetterà ai giocatori di affrontare una missione speciale e di ottenere skin ed emote di Mega Man.

L'aggiornamento includerà anche nuove exocorazze e moduli specializzati in stili di combattimento differenti, come il Vigilant beta: Bowhunter armato di balestra e Murasame beta: Windcaller in grado di scatenare dei tornado con i suoi fendenti. Verrà aggiunto anche il nuovo strumento "Mortaio". Dopo l'aggiornamento, i giocatori potranno scegliere tra un totale di oltre 30 exocorazze e 10 strumenti per personalizzare il proprio stile di gioco.