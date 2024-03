Monster Hunter Now: arriva il Deviljho e la Lama Caricata con il nuovo aggiornamento

Tra le tante novità del Capcom Highlights 2024 c'è stato spazio anche per i contenuti in arrivo su Monster Hunter Now, lo spin-off per device mobile della serie di caccia della compagnia giapponese, con l'aggiornamento in programma per il 14 marzo.

Per iniziare, in occasione del ventesimo anniversario di Monster Hunter, in questi giorni i giocatori potranno affrontare delle missioni per ottenere una medaglia commemorativa e cimentarsi in un evento a tempo limitato che include tutti le sottospecie del gioco e le Cacciatone, in cui è garantita la comparsa di uno Zinogre.

Inoltre, il 14 marzo Monster Hunter Now festeggerà i 6 mesi dal lancio e per dimostrare il proprio apprezzamento per la community, il team di Niantic distribuirà delle ricompense a tutti i giocatori, inclusi Zenny, oggetti e altro ancora.