Nier: Automata, il cosplay di 2B di peachmilky_ è davvero simile all'originale

Nier Automata è ancora ben presente come soggetto di reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come vediamo anche in questo ottimo cosplay di 2B da parte di peachmilky_.

La celebre protagonista dell'action game Platinum e Square Enix resta uno dei personaggi preferiti dalle cosplayer in assoluto, e questa reinterpretazione da parte di peachmilky_ lo conferma ancora una volta, attraverso una notevole esecuzione che raggiunge risultati molto vicini all'originale.

La 2B qui riprodotta è dotata del tipico abito in stile goticheggiante dell'androide combattente creata da Yoko Taro, con la sua "divisa" originale e la katana d'ordinanza, perfettamente tratti da di NieR Automata. L'attenzione ai particolari è notevole in questo cosplay, che si candida ad essere uno dei migliori visti di recente.