Final Fantasy 7 Rebirth: i primi voti sono stellari

Escono oggi le recensioni su Final Fantasy 7 Rebirth e i primi voti raccolti dalla stampa internazionale sono davvero stellari, con valutazioni nettamente positive, e in molti casi superlative, per il nuovo gioco di Square Enix.

In base a quanto possiamo vedere su Metacritic, il gioco attualmente ha un voto Metascore medio di 93 su circa 70 recensioni totali raccolte finora, dunque già piuttosto assestato, anche se potrebbero esserci ancora delle variazioni ulteriori.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, che sostanzialmente rientra nelle valutazioni decisamente positive assegnate alla nuova produzione Square Enix, sebbene non manchino anche alcuni appunti per il titolo in questione.