iOS 17.4: gli iPhone ci daranno informazioni più dettagliate sullo stato di salute della batteria

Ciò che spicca è che, con iOS 17.4, gli utenti potranno finalmente monitorare lo stato della batteria del loro iPhone in modo immediato, a differenza delle opzioni precedenti che richiedevano l'esplorazione nelle preferenze.

Apple ha pubblicato le beta 4 di iOS 17.4 e iPadOS 17.4 , watchOS 10.4, macOS 14.4 Sonoma e tvOS 17.4 per gli sviluppatori, una settimana dopo le precedenti beta e un mese dopo l'introduzione delle versioni stabili di iOS e iPadOS 17.3, macOS 14.3 e watchOS 10.3.

iOS alla carica

L'ultima beta pubblicata porta sostanziali novità per quanto concerne lo stato di salute della batteria

La quarta versione di prova di iOS 17.4 accoglie gli utenti con una nuova schermata durante il riavvio di un iPhone aggiornato, mostrando l'immagine del profilo dell'utente assieme alla parola "Hello".

Con l'imminente aggiornamento di sistema, Apple apporterà significative modifiche alla sezione delle impostazioni dedicate alla batteria, offrendo un resoconto immediato delle sue condizioni.

A differenza delle versioni precedenti, iOS 17.4 elimina la necessità di toccare una seconda opzione (Stato e carica della batteria) per ulteriori dettagli, sostituendola con una descrizione diretta del suo stato; ad esempio, la dicitura "Normale" indicherà l'assenza di problemi.

Per iPhone 15, il conteggio dei cicli della batteria è stato spostato dal menu "Informazioni" alle Impostazioni Generali, in un nuovo menu denominato "Salute della batteria".

Ora è possibile visualizzare i cicli della batteria, la data di produzione e il primo utilizzo.

La sezione "Ottimizzazione della ricarica" mantiene le stesse impostazioni.

Con gli iPhone 15, la riduzione della capacità dal 100% all'80%, secondo i test di Apple, dovrebbe avvenire entro i primi mille cicli di ricarica anziché entro i primi 500, ovvero quanto precedentemente indicato.

Con l'arrivo di iOS 17.4 e iPadOS 17.4, si verificheranno le sostanziali modifiche relative all'App Store e alle applicazioni nell'Unione Europea, segnando una svolta significativa dopo 16 anni: l'App Store non sarà più l'unico canale per installare applicazioni su iPhone e iPad.

In ottemperanza al Digital Markets Act (DMA), una normativa europea finalizzata a garantire mercati digitali equi e aperti, Apple ha adottato il "sideloading", consentendo il download, l'installazione e l'aggiornamento di app su iPhone e iPad attraverso store di terze parti, sistemi di pagamento alternativi, supporto per browser di terze parti (motori inclusi, senza necessità di WebKit) e l'accesso NFC per banche e fornitori di pagamenti di terze parti.

I marketplace di app alternativi funzioneranno come app iOS, permettendo l'installazione di altre applicazioni su iPhone e iPad a condizione che gli sviluppatori rispettino criteri specifici riguardanti l'esperienza del cliente, la prevenzione delle frodi, l'assistenza clienti e altro ancora.

Le modifiche coinvolgono anche le app di gioco, consentendo lo streaming e aprendo la strada a servizi come Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW, che potranno essere disponibili come app indipendenti su iPhone e iPad.