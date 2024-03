The Punisher, Jon Bernthal suggerisce il proprio ritorno in Daredevil: Born Again

Jon Bernthal sta per tornare nei panni di The Punisher all'interno della serie Daredevil: Born Again, o quantomeno è ciò che ha suggerito l'attore con il suo ultimo post su Instagram: "Un pezzo, due pezzi, un penny e un decino."

È da diverso tempo che si vocifera del possibile ritorno di Jon Bernthal come The Punisher in Daredevil: Born Again, ma come sappiamo il progetto ha subito notevoli ritardi e un vero e proprio reboot in corso d'opera.

Ad ogni modo, ormai dovremmo esserci: dopo l'ingresso delle serie Netflix nel canon del Marvel Cinematic Universe, sarà interessante capire come questi personaggi verranno gestiti, e The Punisher in particolare porrà diverse sfide agli autori Disney.