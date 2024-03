No Rest for the Wicked non richiede una connessione, sarà giocabile anche offline

No Rest for the Wicked a quanto pare non richiederà una connessione sempre attiva, anzi sarà giocabile anche offline in single player: lo ha confermato Gennadiy Korol, co-fondatore di Moon Studios.

"Per rispondere a una domanda che ci viene fatta spesso, No Rest for the Wicked non richiederà una connessione online per giocare in single player e anzi vanterà una modalità offline molto ricca", ha scritto Korol.

In uscita il 18 aprile in accesso anticipato, No Rest for the Wicked "è stato sviluppato dalle fondamenta con in mente il multiplayer, ma non volevamo che il gioco offline venisse percepito come una seconda scelta, anzi desideriamo che gli utenti possano giocare anche quando non dispongono di una connessione ideale."

"Il lancio di aprile sarà focalizzato proprio sull'esperienza single player: condivideremo ulteriori dettagli in merito agli elementi multiplayer del gioco più avanti, nel corso della campagna di accesso anticipato."