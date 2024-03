No Rest for the Wicked: data d'uscita ufficiale in accesso anticipato annunciata

Moon Studios ha annunciato, nel corso del suo showcase odierno, la data d'uscita in accesso anticipato di No Rest for the Wicked: il 18 aprile 2024. Non manca molto quindi per giocare a questo nuovo gioco di ruolo d'azione, quantomeno su PC.

Il team di sviluppo ha una sua idea di quanto durerà l'accesso anticipato, ma non è pronta a comunicare una data di uscita vera e propria per via della possibilità che il progetto subisca modifiche sotto la spinta dei feedback della comunità. Insomma, aspettiamoci aggiornamenti futuri.