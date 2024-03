Wikipedia: CNET non è più affidabile per l'uso di intelligenze artificiali generative

Wikipedia ha preso una decisione importante nei confronti di CNET, abbassandone il giudizio sull'affidabilità per via dell'uso di intelligenze artificiali generative nella stesura degli articoli. CNET è un popolarissimo sito web che si occupa di tecnologia da più di trent'anni, ma recentemente è stato oggetto di feroci critiche per i moltissimi errori contenuti negli articoli scritti dalle intelligenze artificiali e firmati "CNET Money Staff".

La decisione di Wikipedia è arrivata in seguito a una lunga discussione interna alla celebre enciclopedia condivisa e afferma che gli articoli pubblicati da CNET non sono più affidabili da quando è iniziato l'uso delle IA per la loro stesura, cioé da novembre 2022. Quindi è stata presa la decisione di rimuoverli dalle fonti.

Non solo, perché l'anno scorso un'inchiesta evidenziò come molti degli articoli pubblicati da CNET fossero dei veri e propri plagi, oltre che pieni di errori enormi. Da qui la discussione nata su Wikipedia, che offre una pagina con elencate quelle che vengono considerate delle fonti affidabili, che ha portato al declassamento di CNET.