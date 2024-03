Ufouria: The Saga 2 disponibile, segna il ritorno della serie di Sunsoft dopo 33 anni

Che ci abbiate giocato nei panni del pupazzo di neve Bop-Louie (versione europea) o in quelli del pinguino Hebe (versione giapponese), Ufouria: The Saga vi ha permesso di esplorare un mondo interconesso alla ricerca di altri personaggi tenuti prigionieri, che vi hanno regalato delle abilità supplementari con cui addentrarvi ulteriormente nei vari livelli. Sì, aveva molti elementi da metroidvania, quando ancora il genere non aveva un nome.

Ufouria: The Saga uscì 33 anni fa su NES diventando un titolo di culto. Ora però la rediviva Sunsoft ha deciso di dargli un seguito pubblicando Ufouria: The Saga 2 , un altro platform , ma con un'impostazione leggermente diversa dall'originale.

Un gioco di culto

Passato inosservato dalle nostre parti, Ufouria: The Saga ha comunque generato un suo piccolo culto, che è sfociato in questo seguito in cui si torna alla guida di Hebe e dei suoi amici, ma in un mondo dallo stile grafico morbidissimo e generato proceduralmente. SUNSOFT spera in questo modo di aumentare la longevità del gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Ufouria: The Saga 2 è disponibile per PC, Xbox Series X/S, PS5 e Nintendo Switch. Costa 24,99€ e potrebbe rappresentare quella sorpresa che stavate aspettando per rendere la vostra vita più colorata.