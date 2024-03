Helldivers 2 è stato il gioco più venduto in Europa a febbraio, ecco la classifica

Helldivers 2 è stato il gioco più venduto in Europa nel mese di febbraio, come rivela la classifica che potete vedere qui sotto. Un risultato importante per lo sparatutto di Arrowhead, che tiene a bada EA Sports FC 24 e Final Fantasy 7 Rebirth, rispettivamente secondo e terzo.

Helldivers 2 (Sony) EA Sports FC 24 (EA) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Grand Theft Auto V (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros.) It Takes Two (EA) Skull and Bones (Ubisoft) Need for Speed: Heat (EA)

Stando alle rilevazioni effettuate da GSD, nel corso del mese sono stati venduti 16,74 milioni di videogiochi, con un aumento pari al 21,2% rispetto a febbraio 2023. Va tuttavia considerato il fatto che quest'anno sia stato bisestile.

Helldivers 2 è risultato essere anche il gioco più venduto a febbraio nel Regno Unito, dunque per il titolo prodotto da Sony si tratta di un periodo davvero entusiasmante, mentre Palworld non rientra nella top 10 perché i suoi dati di vendita non sono monitorati da GSD.

Per quanto riguarda invece Final Fantasy 7 Rebirth, si può ormai dire che il gioco non ha ricevuto la stessa accoglienza della prima parte del remake, facendo segnare un -23% nella prima settimana e migliorando le prestazioni di Final Fantasy 16 solo di poco meno del 4%.