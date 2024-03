Helldivers 2 è stato il gioco più venduto a febbraio nel Regno Unito, calano le vendite hardware

Stando ai dati condivisi da GSD, Helldivers 2 è stato il gioco più venduto nel Regno Unito a febbraio 2024, sia per quanto riguarda il mercato fisico e digitale, a riconferma del grande successo, a tratti inaspettato, dello sparatutto multiplayer di Arrowhead Games Studio e Sony. Vediamo la top 10 al completo:

Helldivers 2 EA Sports FC 24 Call of Duty: Modern Warfare 3 Suicide Squad: Kill the Justice League GTA 5 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Skull and Bones The Last of Us: Parte 2 Persona 3 Reload

Nota: la classifica non tiene conto le vendite digitali di giochi pubblicati da Nintendo e 505 Games.

In totale a febbraio sono stati acquistati 2,77 milioni di giochi, con un calo su base annuale del 5,5%. Il dato può sembrare negativo, ma è bene tenere presente che durante lo stesso periodo dell'anno scorso era arrivato un blockbuster come Hogwarts Legacy.

Come già accaduto negli USA, anche nel mercato inglese le vendite di Helldivers 2 sono aumentate di settimana in settimana, anziché calare nel tempo. Stando ai dati di GSD, il gioco ha ottenuto ottimi risultati sia su PC che su PS5, dove si conta il 57% delle copie complessive.

Non è andata altrettanto bene a Suicide Squad: Kill The Justice League, che ha registrato vendite al lancio persino inferiori del 20% a Gotham Knights, che a sua volta venne accolto tiepidamente da stampa e giocatori. È andata persino peggio a Skull and Bones, che nelle prime due settimane dal lancio ha totalizzato il 75% di copie vendute in meno a Sea of Thieves, giusto per rimanere in tema di pirati.