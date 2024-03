Visore VR usato con il Nintendo 64, grazie al genio che ha realizzato Portal 64

Per riuscire, ha usato il primo SDK di Oculus e ha moddato la console aggiungendoci delle porte USB e HDMI. In questo modo ha potuto collegare il visore alla console, per poi sistemare il funzionamento dei vari sensori.

James Lambert è riuscito a utilizzare un visore VR con il Nintendo 64 . Si tratta dello sviluppatore che già aveva stupito il mondo realizzando Portal 64, progetto purtroppo chiuso a gennaio . Considerate che Lambert non ha fatto girare i giochi del Nintendo 64 in VR, ma ha proprio collegato un visore alla cara e vecchia console degli anni '90.

Lambert ha anche pubblicato un video in cui ha mostrato il progetto e ha spiegato perché ci si è impegnato tanto.

Sostanzialmente è sempre stato un appassionato di realtà virtuale, che poi è il motivo per cui possiede un SDK di Oculus. Quindi, con l'uscita di Apple Vision Pro, che consente di avere la VR in alta risoluzione, ha pensato che fosse il momento giusto per la Nintendo 64 VR e la sua bassa risoluzione.

Per portare avanti il suo progetto, Lambert ha collaborato con un grafico chiamato Pyroxene, che conosce per via di Portal 64. L'artista ha creato un piccolo ambiente test per una demo. Il risultato è migliore di quanto i due si aspettassero, viste le specifiche della console. Certo, la risoluzione è estremamente bassa e c'è tanto lag tra i movimenti e l'output, ma alla fine pare funzionare, il che è già di suo un piccolo miracolo.